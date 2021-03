Share Pin 36 Condivisioni

Il ministro Speranza: “Estate col pass vaccinale”

“Si intravedono i primi segnali di contenimento dei contagi per effetto delle misure attuate, ma la situazione è ancora molto seria. Non possiamo fare un passo troppo lungo”. Così il ministro della Salute Speranza in una lunga intervista rilasciata al Messaggero.

Il ministro ha confermato che il sistema dei colori resterà anche a maggio, ma ci sarà una estate con “meno limitazioni e la possibilità di ricominciare a viaggiare in sicurezza con il green pass europeo”.

L’arrivo delle nuove scorte e la mobilitazione dei medici, infatti, dovrebbe permettere la vaccinazione di massa entro la stagione estiva.