Il sindaco Tidei pronto a firmare una ordinanza per mantenere la didattica a distanza

Santa Marinella, “scuole chiuse fino a dopo Pasqua”

“A chi sostiene che la curva è in discesa faccio presente che il 25 febbraio cioè un mese fa avevamo in città 19 positivi ed oggi invece siamo a quota 65.Alla faccia della discesa. Per questo firmerò una ordinanza per il mantenimento della chiusura delle scuole con la didattica a distanza sino a dopo Pasqua. Chiedo scusa ma la salute è più importante di ogni cosa.Altri 2 giorni di chiusura fanno bene alla salute”.

Così il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei