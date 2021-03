Share Pin 1 Condivisioni

Canale di Suez, impossibile prevedere la data di sblocco

“Impossibile prevedere quando si riuscirà a sbloccare la nave container Ever Given, arenatasi martedì nel Canale di Suez e i forti venti non sono stati l’unica causa dell’incidente, su cui è in corso un’indagine, e non si possono escludere l’errore umano o tecnico”.

A dichiararlo è il presidente dell’Authority del Canale di Suez, Osama Rabei. Proseguono i lavori, di una ditta olandese, per disincagliare l’imbarcazione con rimorchiatori e draghe.

“Siamo in una situazione difficile – ha aggiunto Rabei – è un brutto incidente ma siamo fiduciosi”.

La situazione, come noto, sta costando milioni di perdite a causa delle merci bloccate e del passaggio ostruito. Molte navi hanno deciso di circumnavigare l’Africa allungando così i tempi ed esponendosi al rischio della pirateria.