Un luogo affascinante dell’antichità nelle parole e con le immagini di Arnaldo Gioacchini

Il decumano meraviglioso di Ostia Antica –

Facciamo subito un minimo di “chiarezza”: decumano deriva dal latino “decumanus”, che indicava le strade principali che attraversavano le città romane da est a ovest, incrociandosi con i “cardini”, le strade che correvano da nord a sud.

Andando ancora più a sceverare questo termine nel sostantivo maschile decumano aveva due origini presso gli antichi romani: significava anche soldato della decima legione ed in termine economico voleva dire pure appaltatore della decima (decŭma) dei prodotti del suolo, pagata a Roma, nell’antichità, da alcune città della Sicilia.

A Ostia Antica, luogo meraviglioso venuto su insieme alla potenza di Roma, il decumano è un luogo bellissimo (di cui il sottoscritto ha scattato oltre cento foto) anche perché percorrendolo a fondo tutto (e più volte), cum grano salis, la storia che esprime è totale ed è semplicemente stupendo ciò che si vede.

Il decumano, in tutta la sua bellezza, fu completamente restaurato, benissimo, all’epoca in cui Franceschini fu benemerito Ministro dei Beni Culturali e ci “parla”, in maniera estensiva, anche di una Roma che dominava il mare vuoi con le sue navi mercantili ed era al centro dei commerci mondiali dell’epoca ed anche con quelle da guerra.

Il decumano di Ostia Antica ti spiega tutto in maniera esaustiva e merita abbondantemente più di una visita (oltre tutto è in un luogo bellissimo per la natura che esprime fin dal suo incipit prima dell’ingresso ufficiale).

Il decumano di Ostia Antica nella sua meravigliosità in tutta la sua percorrenza ti conduce, con dolcezza, nella storia fino ed oltre il magnifico teatro ancora in uso (per fortuna). Parlare di un singolo luogo del decumano e fare un “offesa” agli altri contenuti anche nelle case e nei loro giardini ove la storia ti viene incontro con dolcezza conducendoti, con la massima rilassatezza, in un progredire bellissimo.

Insomma, il decumano di Ostia Antica merita abbondantemente più di una visita con la storia che ti viene incontro in tutta la sua immensa bellezza sempre, ovviamente, che gli interessati la sappiano cogliere e capire.

Arnaldo Gioacchini