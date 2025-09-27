Grande partecipazione per la conferenza in Comune sui risultati della campagna di scavo

Santa Marinella, a Castrum Novum novità e nuove scoperte –

Il Sindaco Pietro Tidei e l’archeologo Dott. Flavio Enei

Proseguono a spron battuto gli scavi a Castrum Novum, l’antica colonia romana di Santa Marinella che passo dopo passo continua ad offrire alla luce del sole nuove scoperte dell’antichità.

Ricerche e territorio che richiamano costantemente interesse internazionale: da un mese in città sono arrivati nuovi studenti ed archeologi dal gruppo Athena di Napoli, come, da oltre confine, dall’Università di Plzen all’Istituto Finlandese Romano.

Per aggiornare la comunità, venerdì l’aula consiliare del Comune di Santa Marinella ha ospitato una conferenza, che ha registrato grande partecipazione, per illustrare aggiornamenti e nuove scoperte sull’antica città romana.

Presenti il Sindaco Tidei, il Direttore del Polo Museale Civico Flavio Enei, l’assessore alla Cultura Gino Vinaccia e la consigliera con delega a Castrum Novum, Paola Fratarcangeli.

“Il grande lavoro portato avanti in questi anni, non smette mai di stupire”, dichiara il Sindaco Tidei.

“La nuova campagna di scavi – prosegue – sta riportando alla luce scoperte eccezionali che arricchiscono la nostra conoscenza su antiche civiltà, tradizioni perdute ed eventi storici che hanno plasmato l’evoluzione della nostra città.

Un patrimonio millenario, nascosto sotto la superficie, continua a svelare i suoi segreti.

Ringrazio il direttore del Polo Museale Dott. Flavio Enei, i volontari del Gatc e i responsabili di scavo Michal Preusz, Delia Tannino, Raffaele Palumbo, Giulia Bonifazi per riportare alla luce bellezze che raccontano la storia del nostro territorio.

Il territorio ha accolto studenti e giovani archeologi provenienti dalla Finlandia e dalla Boemia, da Napoli, dall’Italia e dall’estero, che sono giunti a Castrum per continuare a scavare.

Se oggi possiamo cogliere risultati straordinari – prosegue Tidei – e fioccano nuove scoperte, lo si deve a questo tipo di collaborazione. Ringraziamo chi ha partecipato ad arricchire il nostro territorio. Per noi l’archeologia e il suo patrimonio sono decisivi.

Noi come Amministrazione, come sempre detto, puntiamo molto su cultura e valorizzazione del nostro territorio”.

Archeobus e poi i futuri servizi per i turisti

“Ogni volta che ho la possibilità ma soprattutto il piacere di visitare il sito di Castrum Novum, mi rendo conto di quanto ogni anno cambi aspetto, si arricchisca e si trasformi”, dichiara l’Assessore alla Cultura Gino Vinaccia.

“Oggi scopriamo i risultati dell’ultima campagna di scavi, che anche in questa circostanza continua a raccontarci la vita che si conduceva all’interno del Castrum”, prosegue l’Assessore.

“Il mio personale desiderio – aggiunge –, così come il mio impegno, non può che esser quello di contribuire, attraverso iniziative ed attività culturali, a far conoscer sempre di più il sito archeologico.

Quest’anno pertanto abbia implementato col servizio Archeobus le visite al sito, riscuotendo peraltro molto successo. Sia a livello di turisti, sia fronte visitatori locali. Per questo vogliamo ringraziare ancora tutti i volontari del Gatc che si sono resi disponibili a guidare i tour all’interno del sito stesso”.

“Presto sarà altresì completato il centro visite – spiega la Consigliera con delega a Castrum Novum, Paola Fratarcangeli -. Servizi che coinvolgeranno un piccolo angolo bar con annessa sala conferenze all’occorrenza adibita a prezioso laboratorio didattico.

Avremo modo di accogliere visitatori su visitatori. Partiranno a brevissimo, infatti, anche i lavori del parco archeologico urbano, strutture al verde tra luci ed anfiteatro in legno, per valorizzare completamente l’intero sito che anche grazie al progetto ‘Dal Porto al Castello’ e la sua pista ciclabile sarà ulteriormente collegato al porto di Civitavecchia. Una bellezza completa e turistica, ben presto finalmente fruibile per tutti”.

Castrum Novum: scoperti 16 nuovi ambienti, tra cui un ipogeo pavimentato a mosaico

Il Direttore del Polo Museale civico, Flavio Enei annuncia la scoperta di un nuovo prestigioso ambiente ipogeo: “Scavi che alimentano e suscitano l’interesse cittadino, protagonisti e custodi da vicino della propria storia, quella di Santa Marinella. Anno dopo anno la raccontiamo, con ciò che riusciamo a far riaffiorare. La scoperta più importante di quest’anno è una vecchia caserma della prima guerra punica: fabbricato, cortile e pozzo in una sequenza incredibile.

E proprio dal pozzo fioccherà la scoperta dell’ultimo mese, quella realizzata dagli studenti finlandesi: 16 nuovi ambienti, tra cui l’edificio centrale, l’ipogeo, pavimentato a mosaico, presente colonnato. Al centro della città, di fronte al foro. Si pensa potesse esser luogo di incontro autorevole, per Senato”.