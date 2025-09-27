È il bilancio delle Guardie Ecozzofile FareAmbiente di poche sere fa in città

Ladispoli, tre interventi in una sera contro vespe e calabroni –

In una sola sera le Guardie Ecozzofile FareAmbiente di Ladispoli sono dovute intervenire ben tre volte.

Oggetto delle loro operazioni i nidi di vespe e calabroni.

Uno degli interventi è stato svolto addirittura in strada, tra le radici di un albero: un punto dove il rischio per gli animali domestici a spasso è più alto e serio.

Sarebbe bastato un attimo perché il cane di qualcuno durante la consueta passeggiata avrebbe potuto infilarci il muso con la seria possibilità di pericolose punture.