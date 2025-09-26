Cerenova, odori sospetti e proteste: “Vogliamo risposte” –

A Cerenova monta la protesta dei residenti per i persistenti odori di bruciato, avvertiti soprattutto nei pressi della cantina sociale. L’aria, descritta come “puzzolente e nauseabonda”, costringe molti a chiudere le finestre. «Odore di plastica bruciata, è pericoloso», denunciano i cittadini, preoccupati per la salute di bambini e anziani.

Le segnalazioni a vigili, ASL e Comune si moltiplicano, ma finora senza riscontri concreti. «Che fine hanno fatto i controlli? Vogliamo risposte e soluzioni», chiedono i residenti, pronti anche a una raccolta firme.

Intanto la sindaca Elena Gubetti assicura attenzione sul caso. L’ASL avrebbe avviato sopralluoghi, ma mancano dati ufficiali. C’è anche chi non percepisce alcun odore, alimentando dubbi sull’origine e sulla localizzazione del problema.

La comunità resta divisa, ma la richiesta è unanime: controlli seri, trasparenza e tutela della salute pubblica.