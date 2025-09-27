Porto Civitavecchia, trovato cadavere in mare

Il rinvenimento nei pressi della banchina 10

È stato ritrovato questa mattina, sabato 27 settembre, il corpo senza vita di un uomo nelle acque del porto di Civitavecchia. Secondo le prime ricostruzioni la vittima potrebbe essere un cuoco a bordo di una barca a vela ormeggiata nel porto.

Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Le immagini delle telecamere di sorveglianza del porto sono state acquisite dalla polizia di frontiera, che sta conducendo le indagini per fare luce sull’episodio.