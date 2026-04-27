Il consigliere Paolacci esulta per la salvezza di Cerveteri e DM 84: “Impegno grandissimo delle due società, che sia da esempio per l’amministrazione comunale” –

Cerveteri in Promozione, DM 84 in Prima categoria sono matematicamente salve. Arriva una buona notizia per il calcio cerveterano, che festeggia la permanenza nelle rispettive categorie delle due formazioni. Sono arrivati i complimenti del consigliere Paolacci, che ha detto in una nota.

“Finalmente possiamo esultare a due traguardi importanti, esprimendo contentezza per i due presidenti Lupi e Mataloni. Due società che stanno compiendo sforzi notevoli, spero che l’amministrazione negli anni a venire sia all’altezza dell’impegno che mostrano i due club – ha riferito Paolacci”