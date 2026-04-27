Volley Ladispoli: Prosegue la marcia dell’Under 14 Femminile nel Campionato Provinciale Fipav –

Le ragazze della rappresentativa U14 della Volley Ladispoli accedono ai quarti di Finale del Campionato di categoria organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV di Roma, confermandosi al momento tra le migliori 8 squadre della Provincia. Nella prima parte del Campionato, organizzato con 11 Gironi, composti da 8 squadre ciascuno ed un totale complessivo di 82 squadre partecipanti, le ragazze di Ladispoli, guidate dai coach Fabio D’Arienzo e Marco Piccolino, hanno concluso la prima parte delle gare classificandosi al secondo posto del proprio girone che, nell’ambito delle 32 squadre qualificate alla seconda fase, è valso il 14esimo posto nella classifica avulsa complessiva.

Poi, nelle due fasi successive, le ragazze della Volley Ladispoli hanno superato nel doppio confronto A/R, prima la Pallavolo Ciampino e poi, negli ottavi di finale, la terza forza della classifica avulsa: la forte rappresentativa del Sempione. Grazie a queste ultime due brillanti ed emozionanti prestazioni quindi le giovanissime atlete Rossoblu proseguono il loro percorso in Campionato e sono ancora in corsa per il Titolo di Campione Provinciale.

Nel ricordare che questo fantastico gruppo giovanile (2012-2013) ha già vinto nella stagione scorsa, sotto la guida tecnica di Mauro, Gabriella e Debora, il Titolo di Campione Under 13 Territoriale FIPAV, non è proibitivo pensare, o meglio dire sognare, che tale risultato possa essere di nuovo un obiettivo possibile. Ad oggi la loro competitività continua a crescere di gara in gara ed il loro entusiasmo sta diventando contagioso. Il Calendario dei quarti di finale è stato appena comunicato; le loro prossime avversarie saranno le ragazze dell’ASD Aletess Riano.

Si giocherà prima la gara in casa, probabilmente Domenica 10 Maggio, mentre la gara di ritorno è prevista per Domenica 17 Maggio.