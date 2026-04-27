Dalla provenienza degli alimenti all’organizzazione interna, una classe scopre il lavoro e la complessità dietro un punto vendita Conad

Il mondo nascosto dietro gli scaffali: viaggio al supermercato –

Una semplice visita al supermercato può trasformarsi in un’esperienza ricca di scoperte. È quanto accaduto agli studenti della classe 2C dell’Istituto Ilaria Alpi, che durante un’uscita didattica hanno avuto l’opportunità di esplorare da vicino il funzionamento di un punto vendita e il percorso che porta i prodotti sulle nostre tavole.

L’attività, intitolata “Il mondo a tavola”, ha permesso agli studenti di osservare direttamente l’organizzazione dei diversi reparti, comprendendo come qualità, provenienza e sicurezza siano elementi fondamentali nella gestione degli alimenti .

Particolare attenzione è stata dedicata al reparto ortofrutta, dove i ragazzi hanno scoperto che molti prodotti provengono da agricoltori locali, garantendo freschezza e stagionalità. Accanto a questi, però, si trovano anche prodotti importati, che richiedono trasporti più complessi e incidono sul prezzo finale .

Grande curiosità ha suscitato anche la pasticceria interna, dove i dolci vengono preparati artigianalmente seguendo procedure precise: dalla lavorazione della panna alla decorazione finale. Un processo che evidenzia la cura e la manualità dietro ogni prodotto .

Nel reparto pescheria, gli studenti hanno appreso l’importanza della provenienza del pesce e le differenze tra specie allevate e selvatiche. Inoltre, la presenza di crostacei vivi ha mostrato quanto sia necessario rispettare precise regole per il loro mantenimento .

Non meno importante il settore della macelleria, dove rigide norme igieniche impongono la separazione tra diversi tipi di carne per evitare contaminazioni. Anche il bistrò interno ha colpito i ragazzi: ogni giorno vengono preparati pasti per centinaia di persone, dimostrando l’efficienza dell’organizzazione .

Un altro aspetto significativo riguarda la riduzione degli sprechi: i prodotti in scadenza vengono scontati, mentre l’offerta include anche alimenti per esigenze specifiche, come quelli senza lattosio o tipici di altre culture .

Infine, gli studenti hanno scoperto il ruolo fondamentale della tecnologia: ogni acquisto aggiorna automaticamente il sistema, permettendo una gestione precisa delle scorte e degli ordini .

Questa esperienza ha mostrato come dietro un supermercato si nasconda un sistema complesso fatto di competenze, organizzazione e responsabilità. Una realtà spesso data per scontata, ma che ogni giorno rende possibile ciò che troviamo sulle nostre tavole.