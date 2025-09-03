Il Cerveteri Calcio si rinforza: arriva il difensore Manuel Tancredi

Cerveteri – Continua a prendere forma il Cerveteri Calcio, che annuncia un nuovo innesto per la difesa: Manuel Tancredi. Il giovane difensore di 20 anni, proveniente dall’Eccellenza, ha scelto di scendere di categoria per abbracciare il progetto verde-azzurro. A convincerlo, come ha spiegato, è stata l’atmosfera e la passione dei tifosi, che anche durante gli allenamenti non fanno mancare il loro supporto.

“Mi fa piacere vedere questi ragazzi. Dobbiamo regalare gioie ai tifosi, si meritano tanto”, ha dichiarato Tancredi.

Le ambizioni del diesse Oberdan Scotti

Il direttore sportivo Oberdan Scotti ha commentato l’arrivo del giocatore e la situazione della squadra, sottolineando l’entusiasmo che si respira. “Cerveteri è una piazza importante, stiamo lavorando per portarla dove merita, costruendo basi solide senza fare voli pindarici. La squadra mi piace, a Tolfa abbiamo dato dimostrazione di avere carattere, forza e intraprendenza. Non abbiamo la qualità di chi vuole vincere, ma abbiamo testa e gambe per divertirci. Sono fiducioso per l’ambiente, i tifosi e la squadra. Mi trovo bene qui, la parola d’ordine è lavorare, e la useremo spesso”.

L’arrivo di Tancredi conferma l’impegno del club nel creare una rosa solida e determinata, con l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti e ripagare l’affetto dei propri sostenitori.