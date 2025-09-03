Basket, Claudio Tomasicchio di Cerveteri vola in Olanda con gli Hot Pepper Heat

Il giovane cestista etrusco, cresciuto nel vivaio RIM, è stato scelto dal club olandese per disputare il campionato nazionale Under 22.

Il basket della RIM Sport Cerveteri può festeggiare un grande traguardo: Claudio Tomasicchio, cresciuto nel vivaio verdeblù, è stato selezionato dagli Hot Pepper Heat, club olandese di assoluta caratura. Dopo aver disputato l’EYBL U20 a Bologna (uno dei tornei internazionali più prestigiosi delle categorie Under) con il team IBA, Claudio è stato notato e contattato per disputare il Campionato Nazionale U22 in Olanda dove è già atterrato. Archiviata la stagione 2024-2025 co prestazioni da oltre trenta punti, per Tomasicchio continueranno anche le avventura europee con l’EYBL.

“Inizialmente ero un po’ scettico – ha raccontato il classe ’05 raggiunto telefonicamente – perché il primo contatto è stato molto informale. Quando abbiamo iniziato a parlare di trasferimento, ho capito che stavamo facendo sul serio. Non è stato semplice decidere, però è un’occasione che non potevo lasciarmi scappare. Ho avuto la possibilità di disputare alcune partite qui già a luglio e ho avuto un mese per decidere. Quando ho firmato il contratto, mi tremava la mano”.

“In Italia – ha spiegato Claudio – questo sarebbe stato il mio primo anno da senior, ma ho deciso di fare un’esperienza che mi permettesse di crescere ulteriormente e di tornare ancor più preparato. L’allenatore, Wierd Goedee, è vero fuoriclasse e ha seguito ragazzi che oggi sono in NBA. Abbiamo strutture incredibili a disposizione e il clima internazionale che vivo con la squadra è uno stimolo molto importante. Viaggeremo per tutta l’Olanda e disputeremo un campionato importante, cercherò di guadagnarmi più minutaggio possibile”.

“Sono molto contento, cercherò di portare avanti sia lo studio che il mio lavoro. Ci tengo a ringraziare la mia famiglia, i miei genitori e mio fratello che mi sono stati accanto in ogni passaggio e mi hanno accompagnato verso questa decisione” ha aggiunto Tomasicchio. “Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Poi vorrei ringraziare la RIM, Ilenia e Maura, con cui ho avuto un bellissimo dialogo pre-partenza e, soprattutto, Antonio Pica che è stato molto più di un coach. Ringrazio Fabio Verdone e tutti i coach che mi hanno seguito in questi anni tra Cerveteri, Stella

Azzurra e Smith”.

“Sono contento che Claudio abbia la possibilità di vivere questa avventura” ha detto entusiasta Antonio Pica, DT del basket RIM. “Mi dispiace che non sarà dei nostri per la stagione che sta iniziando, ma è giusto che i ragazzi provino a spiccare il volo. Per la società è un vanto perché noi vogliamo essere un trampolino di lancio e devo dire che sono tanti i giocatori partiti da Cerveteri che hanno raggiunto degli ottimi risultati. Ho già detto a Claudio di impegnarsi, di continuare a studiare e di sfruttare al meglio questa opportunità”.