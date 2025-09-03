Campo di Mare: “Sotto le stelle di Caere” una serata di cinema e cultura

“Sotto le stelle del Caere” l’evento in programma per giovedì 4 settembre 2025 alle ore 20:45 al Lungomare dei Navigatori Etruschi.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Sup School e Fitness Beach, offrirà una serata speciale all’insegna della settima arte con la proiezione del film “I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà”, diretto da Loris Lai. Una pellicola toccante che invita a riflettere su temi importanti, offrendo uno spunto di discussione e di crescita culturale.
L’evento, patrocinato dal Comune di Cerveteri, permetterà di vivere la magia del cinema in una location d’eccezione, con il sottofondo delle onde del mare e la luce delle stelle.
Per godersi al meglio la visione, gli organizzatori invitano i partecipanti a portare un asciugamano, una spiaggina, un cuscino o una sedia.