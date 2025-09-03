Sagra dell’Uva di Cerveteri: il Vermentino di Valle del Canneto conquista il pubblico

CERVETERI – Ancora un successo per la cantina Valle del Canneto, che si aggiudica un prestigioso riconoscimento durante l’ultima Sagra dell’Uva di Cerveteri. Per il terzo anno consecutivo, il suo Vermentino è stato eletto come “vino preferito dal pubblico”, un premio assegnato dall’assessore all’Agricoltura Riccardo Marias Ferri e da Catia Mighi, ideatrice e curatrice della manifestazione.

Il merito di questo traguardo va all’enologo Cristiano Orchi, premiato con una targa per l’alta qualità del vino. Orchi, laureatosi in enologia all’Università della Tuscia, vanta un’esperienza di rilievo presso aziende vinicole di prestigio in Toscana e Umbria, tra cui i nomi celebri di Antinori e Cotarella.

Questo riconoscimento non solo celebra l’eccellenza della cantina, ma conferma anche il potenziale del territorio locale nel produrre vini di altissima qualità, apprezzati da critica e appassionati.