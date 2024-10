Tra gli obiettivi dell’evento, in programma dalle ore 9, la diffusione dei risultati del progetto “CULTURA TURISMO LAVORO” della Fondazione Anna Maria Catalano

Si terrà mercoledì 23 ottobre, a partire dalle ore 9, presso il Castello San Giorgio di Maccarese a Fiumicino, il Convegno intitolato “Dalla storia alle storie di Maccarese. La cultura come strategia di sviluppo territoriale”. L’evento rappresenta un’opportunità per diffondere i risultati del progetto “CULTURA TURISMO LAVORO”, promosso dalla Fondazione Anna Maria Catalano e finanziato con i fondi UE del programma Next Generation nell’ambito del PNRR Cultura – TOCC.

Il convegno si concentrerà sul patrimonio culturale del territorio di Fiumicino, evidenziando aspetti sociali ed economici legati alla bonifica dell’Agro Romano, tra cui la storica azienda Maccarese e il ruolo delle donne nello sviluppo territoriale. L’obiettivo è di trasformare il patrimonio culturale in risorsa economica, promuovendo una visione inclusiva della cultura che integri beni culturali, naturali e imprenditoriali.

Coordinato da Andrea Pranovi, giornalista di Radio Roma Capitale, l’evento inizierà con i saluti istituzionali di Andrea Benetton, Mario Baccini, Elena Gubetti e altre autorità. Saranno previsti tre panel tematici dedicati a economia, cultura, turismo e lavoro, con la partecipazione di esperti e rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale. Il convegno si concluderà con un momento musicale offerto dal Museo del Saxofono di Maccarese e un light lunch. Durante la giornata saranno presentati anche materiali multimediali del progetto “CULTURA TURISMO LAVORO”.