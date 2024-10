In occasione di Halloween, la scrittrice Nerina Piras di Santa Marinella porta il suo romanzo “Anno 2013” a Cinecittà World

La scrittrice Nerina Piras di Santa Marinella porta il suo romanzo “Anno 2013” all’evento di Cinecittà World, in occasione di Halloween.

Il libro inizia come un giallo per poi portarci a scoprire il mistero dei figli illegittimi, la scrittrice vi terrà con il fiato sospeso per tutto il percorso del romanzo, portandovi a percorrere con lei le vie di Roma di Santa Marinella e del Brasile.

Halloween e Cinecittà world saranno l’atmosfera giusta per far conoscere la storia in questo contesto dove vedrà protagonisti e ospiti come Massimo Lugli, scrittore e giornalista inviato speciale de “La Repubblica” per la cronaca nera, e tanti altri autori conosciuti ed emergenti.

La scrittrice ringrazia la Pav edizioni per l’occasione che ancora una volta si impegna a dare visibilità ai suoi autori.

Fa.No.