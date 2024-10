Nonostante diverse richieste d’intervento e solleciti da parte dei residenti di Ladispoli, la situazione, in particolare in via Mediterraneo, persiste da mesi

Un cittadino di Ladispoli segnala una situazione critica che da tempo è presente. Nella zona Cerreto, precisamente in via Mediterraneo all’altezza del civico 72 e in via Mosca vicino al civico 4, ci sono due importanti perdite d’acqua dal sottosuolo. Nonostante diverse richieste d’intervento e solleciti da parte dei residenti, la situazione, in particolare in via Mediterraneo, persiste da mesi. Una grande buca si è formata da cui l’acqua continua a fuoriuscire, causando disagi al traffico e sprechi enormi di acqua. Inoltre, nei giardinetti tra le due corsie, un impianto di irrigazione guasto ha creato delle paludi, senza che alcun intervento sia stato effettuato.