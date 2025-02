Un video sui social network girato dalla Sindaca Gubetti spiega il funzionamento del nuovo strumento che è in arrivo nelle case dei cittadini di Cerveteri

Igiene urbana: a Cerveteri arrivano le Green Card –

La Green Card è utilizzabile da tutto il nucleo familiare per l’accesso all’isola ecologica di Via Settevene Palo, per il conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche itineranti o per il ritiro o la sostituzione dei mastelli presso l’EcoSportello al Parco della Legnara.

A darne annuncio è la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti con un video sui Social Network dove viene spiegato il funzionamento della card.

Le Green Card sono in consegna in questi giorni direttamente a casa dei cittadini di Cerveteri.

Come scrive Gubetti su Instagram si tratta di “una piccola rivoluzione digitale per semplificare alcuni servizi relativi all’igiene urbana”.

.