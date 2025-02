Cerveteri, Paolacci: “Riscaldamento a scuola, disagio per le famiglie”

Paolacci: “Preso per visionario quando indicai il problema, ma alla Don Milani la scuola è rimasta chiusa per un guasto ai termosifoni”

“Quando indicai il problema dei riscaldamenti nelle scuole, qualcuno mi prese per un visionario”.

Ad affermarlo è il consigliere di opposizione del comune di Cerveteri, Gianluca Paolacci, che non esita a sollevare la problematica che ad oggi esiste in alcuni plessi scolastici cittadini: “Diciamo che qualche consigliere aveva ritenuto superflua la mia esternazione, ma mi sembra che qualche giorno fa al Don Milani di Valcanneto, la scuola è rimasta chiusa per un guasto ai termosifoni”.

“Un problema che ancora una volta crea disagio al personale scolastico e alla famiglie – ribadisce Paolacci -. Direi, a questo punto, che alcuni membri della maggioranza debbano pensare a cose serie, e meno alle poltrone. Si litiga per scopi personali e non per il bene della collettività”.

“Nelle scuole bisogna garantire servizi, in primis i riscaldamenti ai bambini. E non costringere i genitori a mandare in classe i figli con un abbigliamento da montagna”, ha concluso l’esponente del consiglio comunale cerite.