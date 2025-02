Sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri l’avviso pubblico e la modulistica completa per partecipare al bando

Cerveteri, assegno di cura e contributi per la disabilità gravissima –

I destinatari dell’intervento sono le persone con disabilità che necessitano di sostegno intensivo ed integrato a livello domiciliare per le funzioni vitali, quali respirazione, nutrizione, e tutte le funzioni primarie, come la cura del sé, alzarsi, lavarsi, muoversi nello spazio circostante e la vita di relazione e gestione dell’ambiente di vita.

A renderlo noto è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti che nell’ambito delle attività del Piano Sociale di Zona Cerveteri – Ladispoli, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi in favore di persone con disabilità che necessitano di un sostegno intensivo ed integrato.

I soggetti interessati possono presentare l’istanza per la concessione dell’assegno di cura o del contributo di cura in qualsiasi momento, avvalendosi esclusivamente dell’apposita modulistica, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri.

La domanda può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri in busta chiusa con scritto: “NON APRIRE, CONTIENE DOCUMENTI BANDO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ CHE NECESSITANO DI UN SOSTEGNO INTENSIVO ED INTEGRATO”; oppure tramite PEC all’indirizzo [email protected]

“Un’opportunità, un importante e concreto aiuto per tutte quelle famiglie che ogni giorno, assicurano con amore, passione e attenzione la giusta assistenza ad un proprio caro affetto da disabilità grave e che scelgono di non rivolgersi a strutture di degenza – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – pertanto invito tutti gli interessati a compilare con attenzione la domanda e a non esitare, in caso di necessità, dal chiedere sostegno ed indicazioni al nostro ufficio dei servizi sociali, che ringrazio per il lavoro che quotidianamente portano avanti”.

“L’avviso pubblico è finalizzato a favorire la permanenza nel proprio ambiente domestico delle persone con disabilità che necessitano di un sostegno intensivo ed integrato e prevede il riconoscimento o di un Assegno di Cura, finalizzato all’acquisto di prestazioni svolte da personale qualificato o di un Contributo di Cura, ovvero un beneficio a carattere economico il cui beneficiario è l’utente che si avvale del caregiver familiare – spiega il Sindaco Gubetti – una precisazione importante è rivolta a chi è già beneficiario del contributo economico: in conformità alle disposizioni della Regione Lazio infatti, seppur non tenuti a ripresentare ogni anno la domanda, hanno comunque il dovere di presentare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, l’attestazione ISEE socio-sanitaria aggiornata e a comunicare eventuali significative modifiche dello status familiare”.

“La nostra Amministrazione non vuole limitarsi a dare i contributi destinati alle persone che ne hanno diritto ma vuole essere vicina a loro e alle loro famiglie. Per questo abbiamo deciso – continua il Sindaco di Cerveteri Gubetti – insieme alla Responsabile dei Servizi Sociali, la Dottoressa Giorgia Medori, di incontrare tutti i cargiver della nostra comunità giovedì 27 febbraio alle ore 10:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone. Sarà l’occasione per spiegare l’avviso fornendo tutte le informazioni utile ma anche per ascoltare le eventuali criticità che stanno vivendo nella cura dei propri cari”.

Ulteriori requisiti necessari, criteri nell’assegnazione dei punteggi per l’assegno di cura e tutte le informazioni relative all’avviso pubblico, insieme alla modulistica necessaria sono disponibili sul sito internet www.comune.cerveteri.rm.it. In ogni caso, l’Ufficio dei Servizi Sociali è a completa disposizione per fornire ogni chiarimento e spiegazione alle famiglie che ne faranno richiesta.

Bando e modulistica sono disponibili al link: https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/avviso-pubblico-realizzazione-di-interventi-favore-di-persone-con-disabilita-che-necessitano