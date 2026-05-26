Il diciannovenne conquista un prestigioso sesto posto nella quarta tappa del campionato italiano Serie Nazionale Rental ACI Sport e sale all’ottavo posto della classifica generale

Kart, il talento di Ladispoli cresce ancora: Gabriele Orsini brilla a Corridonia –

LADISPOLI – Continua a stupire il giovane kartista di Ladispoli Gabriele Orsini, protagonista domenica scorsa della quarta tappa del campionato italiano Serie Nazionale Rental ACI Sport, competizione riservata ai Kart 2 tempi. Sullo storico e impegnativo circuito di Corridonia, in provincia di Macerata, il diciannovenne ha centrato un eccellente sesto posto, confermando il proprio talento in una delle categorie più competitive del panorama nazionale.

Partito come outsider e alla sua prima esperienza in un campionato di questo livello, Orsini sta rapidamente conquistando attenzione e rispetto grazie a prestazioni sempre più convincenti. Con il risultato ottenuto nelle Marche, il pilota laziale consolida la sua crescita in classifica generale, dove occupa attualmente l’ottava posizione con 160 punti, dimostrando di poter competere alla pari con avversari ben più esperti.

Grande soddisfazione anche in casa Gladio27, il team di Civitavecchia che accompagna Orsini in questa avventura sportiva. Lo staff ha infatti sottolineato il perfetto approccio del giovane pilota al suo primo campionato ufficiale, evidenziandone determinazione, maturità e costanza di rendimento.

La stagione entrerà ora nella sua fase decisiva e proseguirà fino a ottobre con le prossime tappe previste a Cervia, in provincia di Ravenna, Cremona e Arce, nel Frusinate. Occasioni importanti per Orsini, deciso a recuperare ulteriori posizioni e continuare il suo percorso di crescita nel motorsport nazionale.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto allo sponsor Società Agricola Ascanio, il cui sostegno rappresenta un supporto fondamentale per il progetto sportivo del giovane pilota.

Per chi volesse sostenere Gabriele Orsini e diventare sponsor del progetto, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail: [email protected].

Tutte le informazioni sul campionato sono disponibili sul sito ufficiale KZR Championship.