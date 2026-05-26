Venerdì 29 maggio, alle 19, l’appuntamento a Sala Ruspoli. Alla serata parteciperà Alessandro Onorato, Assessore di Roma Capitale e coordinatore nazionale del movimento civico

Cerveteri, Manuele Parroccini inaugura il Comitato di “Progetto Civico Italia”

Venerdì 29 maggio, alle 19, nella Sala Ruspoli di Piazza Santa Maria a Cerveteri, si terrà l’evento di apertura del Comitato “Progetto Civico Italia – Cerveteri”. he rappresenterà un nuovo momento di partecipazione civica per la città. A lanciare l’invito è l’Assessore Manuele Parroccini. Che presenta il Comitato come una realtà civica nella quale si riconosce, e che nasce con l’obiettivo di costruire idee, partecipazione e futuro per Cerveteri. “Vi aspetto per condividere insieme questo importante momento di partenza”, si legge nel messaggio che ha diffuso per annunciare l’iniziativa.

Alla serata sarà presente anche Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, e coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia. Sul sito ufficiale, il movimento si presenta come una rete composta da Amministratori locali, associazioni, professionisti, imprenditori, studenti, volontari e cittadini. Con l’obiettivo di animare un nuovo progetto civico. E di raccogliere energie, proposte e disponibilità intorno al futuro delle città L’appuntamento di Cerveteri si inserisce quindi in un percorso più ampio, che Progetto Civico Italia sta portando avanti in diversi territori. Puntando sul radicamento locale e sulla partecipazione dal basso.