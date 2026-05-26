Il TopSpin Tennis Club di Cerveteri approda ai playoff di Serie D2. Ma la notizia sportiva e dal gran risvolto sociale è che il circolo, immerso nelle campagne di Cerveteri, è alla sua prima partecipazione al campionato regionale di Serie D2. Seconda classificata del proprio girone, il TopSpin si è distinta per simpatia, spensieratezza e spirito sportivo: qualche giovane di belle speranze, maestri sempre in campo e nessun particolare traguardo o pressione, solo tanta passione.

Qualificatosi all’interno di un raggruppamento tutt’altro che semplice, con circoli romani di grande tradizione e prestigio, come Le Molette, Montecitorio e Gli Ulivi, il Top Spin si giocherà i playoff domenica 31 maggio davanti ad un pubblico crescente di affezionati e praticanti che all’insegna di un’esperienza nuova, stanno crescendo con costanza coinvolgendo un territorio che pian piano comincia ad offrire tennis di livello.

TopSpin Cerveteri, favola in Serie D2: alla prima partecipazione approdano ai playoff

Fautori di questo percorso in crescendo sono stati sicuramente i giocatori Jacopo, Stefano, Christian e Francesco, disponibili e consapevoli di esser divenuti squadra coesa e dunque circolo temuto, ma una menzione particolare va ai maestri Lorenzo Narduzzi e Davide Fontana, che pur con poco allenamento disponibile per la squadra, a causa delle tante ore di attività didattica spesa nei corsi per tutte le età, hanno scelto di guidare un gruppo che mette in campo sacrifici e generosità che alla fine ripagano proprio con traguardi come quello appena conquistato.

La qualificazione ai playoff rappresenta quindi una grande soddisfazione per il TopSpin Tennis Club di Cerveteri, ma soprattutto la conferma che passione, amicizia, partecipazione e spirito di squadra possono trasformare una semplice esperienza sportiva in un percorso da ricordare.<<Seguiteci con passione>> è l’appello dei dirigenti e giocatori del Top Spin, <<anche qui cominceremo a respirare tutto l’agonismo e la bellezza del tennis…>>