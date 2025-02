Via degli Inferi bloccata dalla caduta di un grosso albero

Il forte vento che ha soffiato stanotte e stamattina a Cerveteri, ha provocato la caduta di un grosso albero su Via degli Inferi, nella Necropoli della Banditaccia a Cerveteri. Bloccandola completamente.

I funzionari del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, in collaborazione con il GAR di Cerveteri, che cura in convenzione l’area archeologica di Via degli Inferi, si sono immediatamente attivati per chiudere il percorso ai tanti visitatori che lo percorrono nei fine settimana. E per indicare i percorsi alternativi che i visitatori del Parco possono utilizzare in sicurezza.