Ieri l’approdo in semifinale di Europa League, oggi l’inaugurazione a Ladispoli del “Roma Club – Vecchie teste”

di Marco Di Marzio

Una due giorni importante vivono in queste ore i colori calcistici giallorossi della squadra che porta il nome della Capitale d’Italia: ieri il passaggio del turno in semifinale di Uefa Europa League, oggi l’inaugurazione presso la città balneare del “Roma Club Ladispoli – Vecchie Teste”.

Battendo nella doppia sfida il Milan, infatti, la Roma ha ottenuto l’accesso alla semifinale, la quarta consecutiva in ambito europeo, della Uefa Europa League 2023-2024.

Un traguardo storico, che più ancora è valso al team sportivo, lungo questo periodo positivo, la vittoria della Uefa Conference League nel 2021-2022 e la finale, persa ai rigori, di Europa League 2022-2023.

Inaugurato lo scorso 16 dicembre 2023 “Emporio Roma” (il “Roma Store” per intenderci), alla presenza dell’ex campione Vincent Candela (Campione del Mondo con la Francia nel 1998 e Campione d’Italia con la Roma nel 2000/2001) e dell’attore Enzo Salvi, il percorso di consolidamento della presenza giallorossa a Ladispoli raggiunge una nuova tappa questa sera allo Stabilimento Columbia, con una cena che dalla data di venerdì 19 aprile 2024 vedrà l’inizio delle attività sul territorio dell’A.S. Roma Club.

Già moltissime le adesioni, per quello che si preannuncia essere un rinnovato momento significativo di amore per lo sport e il calcio, visto dall’angolatura del tifo, sicuro impulso di partecipazione, dopo il grande bagno di folla vissuto per il taglio del nastro dell’emporio.

Per info e prenotazioni rivolgersi allo stesso “Emporio Roma”, situato in Via Palermo 78/E: alla cena, che inizierà alle ore 20, saranno presenti, in qualità di ospiti d’eccezione, Odoacre Chierico (Campione d’Italia 1982/1983), Giovanni Cervone (portiere della Roma dal 1989 al 1997) e qualche altra sorpresa, che si potrà scoprire solamente partecipando al Columbia, Lungomare Regina Elena 35/39.