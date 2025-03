I ragazzi con disabilità del progetto “Dire Fare Pensare Autonomamente” hanno ricevuto il diploma di “Piccoli Vigili del fuoco”

Oggi, è stata una bellissima mattinata, all’insegna dell’inclusione, per il distaccamento Fortunato Bonifazi dei Vigili del fuoco di Civitavecchia.

I ragazzi della cooperativa Nuova Era, tra neurodivergenti e normodotati, hanno fatto visita ai pompieri di Civitavecchia, diventando Vigili del fuoco per un giorno. La cooperativa Nuova Era sta portando avanti un nobilissimo progetto, “Dire Fare Pensare Autonomamente”, che stimola i ragazzi con disabilità, e non, aiutandoli a superare in autonomia le difficoltà di ogni giorno.

Il Capo sede del distaccamento, ed i Vigili tutti, sono stati felicissimi di ospitare questi ragazzi. Facendogli vedere gli automezzi, e facendogli toccare con mano le attrezzature. Dopo un’accurata spiegazione di tutto il materiale che viene utilizzato per spegnere gli incendi, i ragazzi hanno potuto spruzzare acqua tramite le manichette, e fare tante altre attività.

Alla fine, i ragazzi hanno meritato il diplomino di piccoli Vigili del fuoco. Il Capo sede di Civitavecchia, a nome di tutti, ha detto di essere “Fieri ed orgogliosi di aver fatto trascorrere a questi ragazzi una mattinata di serenità e divertimento all’insegna dell’inclusione”. Ha poi concluso che “Iniziative del genere fanno bene e sono stimolanti sia per i ragazzi che per noi Vvf. Che purtroppo abbiamo spesso a che fare con interventi dal finale tutt’altro che gioioso”.