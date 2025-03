“Il Vicesindaco Amanati e la consigliera Fratarcangeli hanno raccolto le esigenze e le proposte dei presenti: trovate già alcune soluzioni. Prossima tappa Rione Centro”

Santa Marinella, PD: “Positivo l’incontro con i cittadini di Santa Severa” –

Positiva la mattinata dedicata alla frazione di Santa Severa per rispondere alle esigenze dei cittadini e raccogliere proposte. E’ stata l’occasione per cittadini e cittadine – dichiara la segretaria del circolo, Lucia Gaglione – per parlare direttamente con l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati e alla consigliera delegata alla valorizzazione e al castello di Santa Severa, Paola Fratarcangeli.

La frazione di Santa Severa, è stata già oggetto di alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a partire dall’asfaltatura delle strade, alla potatura degli alberi, fino a una maggiore attenzione nella raccolta dei rifiuti che durante l’affollata stagione estiva necessita di maggiori risorse e controllo.

Abbiamo affrontato varie tematiche, tra cui la viabilità e la sicurezza, la cura del verde, le problematiche che riguardano il castello di Santa Severa, la valorizzazione del lungomare Pyrgi e la raccolta differenziata.

Alcuni di questi quesiti hanno già trovato delle risposte. L’assessore Amanati ha rassicurato i cittadini che sulla sicurezza e viabilità, l’A.C. sta già investendo a Santa Severa (Aurelia) nella sostituzione dei vecchi semafori con nuovi modelli più avanzati, nella segnaletica che andrà implementata nei punti strategici come nell’area che sarà dedicata all’isola ecologica. Inoltre l’assessore ha già individuato un’area per nuovi parcheggi che risolveranno molte criticità soprattutto in estate. Con la consigliera Fratarcangeli, abbiamo fatto un giro al lungomare Pyrgi per constatare la necessità di un restyling che speriamo sarà presto possibile grazie ad un bando regionale a cui ha partecipato l’A.C. La consigliera Fratarcangeli ha rassicurato i cittadini che ci sarà una maggiore sinergia con l’A.C. per promuovere la frazione ed ha risposto alle numerose domande relative alla questione del “Castello di Santa Severa e nuova convenzione” e chiarito l’iter che si sta seguendo per arrivare alla sottoscrizione di una convenzione che tuteli al meglio la nostra comunità.

Tanti altri progetti su Santa Severa si stanno valutando anche grazie alla collaborazione con la delegata alle problematiche di Santa Severa, Sonia Cervellin.

Dare voce alle persone – continua la segretaria dem – rappresenta per noi un importante passo verso un maggiore coinvolgimento della comunità locale. Il nostro obiettivo è eliminare la distanza e il pregiudizio che talvolta nasce perché la politica viene percepita come distante dai problemi reali.

L’Amministrazione comunale sta lavorando su progetti importanti con ottimi risultati per il rilancio della città. Vale la pena ricordare lo stato di trascuratezza in cui versava la città 7 anni fa. Oggi, alcuni dei punti programmatici sono stati realizzati e molti altri sono in fase di attuazione. Siamo convinti che la strada intrapresa va percorsa per restituire alla collettività benessere e bellezza.



I nostri incontri – conclude la segretaria dem – continueranno rione per rione per ascoltare le esigenze e le proposte dei nostri concittadini. Per questo abbiamo organizzato una serie di appuntamenti sul territorio partendo da Valdambrini la scorsa domenica, e proseguiremo con altre date. La prossima tappa sarà il “Centro”.

Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare attivamente a questi incontri, contribuendo così a rafforzare un dialogo costruttivo e collaborativo con l’Amministrazione.