Due ore di lavoro insieme ai Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area colpita

Anguillara Sabazia, incendio in via Gusmano: decisivo l’intervento dei volontari AVAB ODV Bracciano –

Nel pomeriggio del 25 maggio, i volontari della Protezione Civile AVAB ODV Bracciano sono stati attivati alle ore 14 dalla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale per intervenire su un incendio di sterpaglie e sottobosco sviluppatosi ad Anguillara Sabazia, in via Gusmano.

Sul posto sono immediatamente giunte le squadre dell’AVAB ODV Bracciano, che hanno operato in supporto ai Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Bracciano e Campagnano. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente impegnative a causa della vegetazione interessata dalle fiamme e delle alte temperature.

Grazie al tempestivo intervento e alla collaborazione tra i volontari della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, dopo circa due ore di intenso lavoro l’incendio è stato completamente estinto, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente nelle aree circostanti.

Al termine delle operazioni, la zona interessata dall’evento è stata messa in sicurezza, scongiurando ulteriori rischi per l’ambiente e per i residenti della zona.

Ancora una volta, il lavoro coordinato tra istituzioni e volontariato si è dimostrato fondamentale nella gestione delle emergenze sul territorio.