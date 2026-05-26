A Cerveteri si conclude il progetto della Protezione Civile per gli studenti sospesi: consegnati gli attestati ai ragazzi –

Si è concluso con un esame finale e la consegna degli attestati il progetto promosso dal Comune di Cerveteri insieme al Gruppo comunale di Protezione Civile e agli Istituti Superiori del territorio, rivolto agli studenti destinatari di provvedimenti disciplinari e sospensioni scolastiche.

Un percorso nato con l’obiettivo di trasformare una sanzione in un’opportunità educativa concreta, attraverso giornate di formazione, attività socialmente utili, corsi di primo soccorso, antincendio boschivo e conoscenza delle attività di assistenza alla popolazione svolte dalla Protezione Civile comunale.

Al termine del progetto, i ragazzi hanno sostenuto una verifica finale delle competenze acquisite e ricevuto un attestato di partecipazione alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei volontari della Protezione Civile e dei rappresentanti scolastici coinvolti nell’iniziativa.

“Abbiamo creduto fin dall’inizio nel valore educativo di questo progetto – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli – I ragazzi hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza concreta fatta di responsabilità, rispetto delle regole e attenzione verso il prossimo. La consegna degli attestati rappresenta non soltanto la conclusione di un percorso formativo, ma anche il segno di una crescita personale importante. Ringrazio il Gruppo comunale di Protezione Civile, Renato Bisegni, che con professionalità e sensibilità hanno accompagnato gli studenti in questa esperienza, e i Dirigenti scolastici per il lavoro di coordinamento e supporto durante l’anno scolastico”.

Soddisfazione anche da parte del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Questo progetto dimostra come dalle difficoltà possano nascere occasioni positive di formazione e maturazione. I ragazzi hanno avuto modo di conoscere da vicino il valore del volontariato, del senso civico e del lavoro di squadra. Come Amministrazione continueremo a sostenere iniziative che mettano al centro l’educazione, il dialogo e la crescita dei giovani cittadini”.

Durante il percorso gli studenti hanno potuto affiancare i volontari della Protezione Civile nelle attività quotidiane, apprendendo nozioni fondamentali sui comportamenti da adottare in caso di emergenza e sull’importanza della tutela del territorio.

L’iniziativa, avviata grazie alla convenzione sottoscritta tra il Comune, gli istituti scolastici e il Gruppo comunale di Protezione Civile, si conferma così un modello virtuoso di collaborazione tra scuola, istituzioni e volontariato, capace di trasformare un momento di difficoltà in un’esperienza di crescita e cittadinanza attiva.