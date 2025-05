In uno dei nuovi parchi giochi realizzati a Cerveteri, si è verificato un incidente che ha coinvolto due bambini. Gubetti:”Un episodio che ci addolora”

Cerveteri, Gubetti: “Parco Borsellino riaperto e fruibile”

Negli scorsi giorni, in uno dei nuovi parchi giochi realizzati a Cerveteri, si è verificato un incidente (ne abbiamo parlato qui) che ha coinvolto due bambini. “Il mio primo pensiero, come Sindaca e come madre, è per loro e per la loro famiglia. A loro va tutta la mia vicinanza” – scrive in un post social il Sindaco Elena Gubetti.

“Appena venuti a conoscenza di quanto accaduto ci siamo subito attivati per le opportune verifiche, coinvolgendo gli uffici tecnici e i responsabili dell’area, per garantire piena trasparenza e sicurezza. Il Parco, a seguito del sopralluogo odierno, è stato immediatamente riaperto ed è fruibile dalla cittadinanza in completa sicurezza e conformità” – aggiunge Gubetti.

Tutti i giochi installati nei parchi di Cerveteri sono certificati e omologati secondo le normative di sicurezza vigenti e ogni area è stata collaudata da professionisti competenti prima dell’apertura al pubblico, come dichirato dal Sindaco stesso.

“A seguito dell’incidente, abbiamo comunque effettuato ulteriori approfondimenti tecnici per garantire la massima tranquillità a tutte le famiglie.In questi anni abbiamo riqualificato diverse aree verdi e pubbliche della nostra città, creando spazi per le famiglie, per i bambini, per la socialità. Lo abbiamo fatto progettando con cura e rispettando tutte le norme di sicurezza. Questo episodio, che stiamo analizzando con attenzione, non può e non deve oscurare il valore di un percorso che ha restituito vitalità e gioco a Cerveteri” – conclude il Sindaco.