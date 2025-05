Concluso con la visita guidata a Civitavecchia il progetto di Scuolambiente “Vivere il mare” con le classi dell’ IC Ilaria Alpi di Ladispoli

Si è concluso con la visita guidata a Civitavecchia il progetto di Scuolambiente “Vivere il mare” con le classi della secondaria di primo grado pima C e prima E dell’ IC Ilaria Alpi di

Ladispoli. Una bella giornata di sole e un mare scintillante hanno accolto i giovanissimi studenti che si sono interessati alla storia di Civitavecchia e all’ambiente marino. Così gli

studenti hanno potuto costare di persona quanto avevano appreso nel corso delle lezioni teoriche tenute durante l’anno dagli esperti di Scuolambiente: il problema dell’ecosistema marino, i mutamenti apportati dal porto crocieristico, gli effetti benefici della posidonia, la forte antropizzazione del territorio.

Le esperte di Scuolambiente, Leda Bressanello e Giovanna Caratelli, hanno raccontato la storia della città a partire dal porto di Traiano, l’invasione dei saraceni e l’ origine del nome secondo la leggenda per arrivare a Forte Michelangelo e ai devastanti bombardamenti della Seconda guerra mondiale. La professoressa Carla De Sanctis, che con le altre docenti ha accompagnato gli studenti, ha espresso soddisfazione per tutto il percorso proposto da Scuolambiente per la conoscenza del territorio attraverso lezioni ed esperienze.