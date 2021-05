Gigantesco calcolo alla vescica, ma l’associazione la salva

Share Pin 3 Condivisioni

I padroni non hanno la possibilità economica di farla operare, ma vengono aiutati da Dammi la zampa

Un’altra storia di amore per gli animali che si è conclusa a lieto fine per una piccola cagnetta che ha rischiato davvero molto di non farcela.

L’associazione Dammi la zampa ha deciso di aiutare, in questo momento di difficoltà economica diffusa in tutto il Paese, una famiglia che chiedeva supporto per salvare la propria amica a quattro zampe.

Una cagnolina affetta da un enorme calcolo alla vescica, grande quanto una saponetta, che le impediva di urinare e che la faceva terribilmente soffrire.

L’associazione ha così deciso di aiutare la cagnetta e i suoi padroni, prendendosi cura della piccola e facendola operare.

Ora la piccola sta bene ed è potuta tornare ad abbracciare i suoi amici umani.