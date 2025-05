L’incidente in via Venere a Marina di San Nicola: l’uomo è stato portato in ospedale a Civitavecchia

Gatto taglia la strada ai ciclisti: uno cade e batte la testa –

Un giro in bicicletta in gruppo con altri ciclisti amatoriali per le vie di Marina di San Nicola, un gatto sfiorato e l’incidente.

È quanto è successo ad un uomo di Ladispoli in via Venere, nella frazione balneare. Cadendo ha sbattuto la testa ed è partita la macchina dei soccorsi.

Il gatto avrebbe tagliato la strada al gruppo di ciclisti innescando l’incidente: sul posto gli operatori del 118 lo hanno soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Civitavecchia. Non sarebbe in pericolo di vita.

