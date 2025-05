Nella stessa giornata, i Vigili del Fuoco della Bonifazi hanno spento un incendio in appartamento a Santa Marinella

Civitavecchia, auto in fiamme davanti a largo della pace –

Sono stati due gli interventi di spegnimento di incendio che hanno visto coinvolti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Civitavecchia: il primo, attorno a mezzogiorno, proprio a pochi metri dalla loro caserma in Largo della pace.

La vicinanza del focolaio ne ha permesso il rapido spegnimento: si tratta di un’auto le cui fiamme sono state fermate prima che si propagassero all’intero veicolo e a quelli ad esso adiacenti. Non ci sono stati feriti e sul posto era presente per competenza la Polizia.

Il secondo intervento si è svolto invece a Santa Marinella attorno le 15.30: in questo caso a prendere fuoco è stata una stanza in un appartamento posto al secondo piano di uno stabile in via Monte Cima.

Arrivati sul posto gli uomini della Bonifazi hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento e di ricerca e soccorso di eventuali persone intrappolate all’interno.

Fortunatamente i residenti sono riusciti ad uscire in maniera autonoma.

La velocità di esecuzione ha fatto sì che il fuoco non si propagasse all’intera struttura.

In seguito, la squadra dei Vigili del Fuoco della 17A ha messo in sicurezza l’appartamento e lo stabile. Non si è registrato nessun ferito. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri.