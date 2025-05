Un video del momento in cui gli uomini della 26A hanno trovato il cavallino nel bosco di San Paolo a Cerveteri

Puledrino si perde nel bosco: lo salvano i Vigili del Fuoco –

Disavventura finita nel migliore dei modi per un piccolo cavallino che allontanatosi dalla madre è riuscito a superare la rete di confine di un podere e a precipitare in un dirupo perdendosi nel bosco vicino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della squadra 26A turno C, con Sandro Marabitti come caporeparto, che con gli attrezzi a loro disposizione sono riusciti a farsi largo tra la fitta vegetazione e raggiungere in pochi minuti il puledrino spaventato, mettendolo in salvo.