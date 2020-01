Condividi Pin 1 Condivisioni

”Domenica 26 gennaio unisciti a noi, per affrontare le problematiche che affliggono il territorio”

Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente incontra i cittadini domenica

Il circolo territoriale Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente comunica che domenica 26 gennaio dalle ore 9,30 alle 13,00 saremo presenti con il nostro gazebo a Cerenova in piazza del mercato, in occasione del tesseramento 2020 e per parlare con i cittadini delle problematiche che affliggono il territorio di Cerveteri.

“Unisciti A Noi!”