Condividi Pin 1 Condivisioni

L’appuntamento è per domenica 26 gennaio dalle ore 16:30

Cerveteri, weekend all’insegna della cultura con presentazione di libri e concerti musicali

Un weekend all’insegna della cultura quello previsto Cerveteri, con presentazioni di libri e concerti musicali che offriranno alla cittadinanza una grande occasione per conoscere scrittori e artisti del territorio e non solo.

Domenica 26 Gennaio, alle ore 16.30, presso l’aula consiliare del Granarone a Cerveteri si terrà la presentazione del libro di Elena Bonelli “Dallo Stornello al Rap”: saggio sulla storia della musica di Roma e del Lazio. L’autrice, partendo dall’antica tradizione degli stornelli e passando per la nascita e l’evoluzione della vera canzone romana, ci condurrà in un viaggio fino ai giorni nostri ed al rap, facendoci scoprire come lo stornello di ieri non sia nient’altro che il rap di oggi.

Con questa opera Elena Bonelli, definita la voce di Roma, intende continuare la sua storica mission: riportare in auge il grande patrimonio artistico e culturale della canzone romana in tutto il mondo. L’uscita del libro, edito da Arcana del gruppo LIT EDIZIONI, è accompagnata da un intenso calendario di eventi/presentazioni, alcune già tenutesi nelle Università di Roma e del mondo (Florida, Georgia, Angola, Cina e Giappone) con grande partecipazione di pubblico.

Sempre domenica alle ore 17.30 presso il Centro Polivalente di Largo Giordano a Valcanneto si terrà invece la presentazione del Libro “Il mistero di Ferragosto” di Lorenzo Triolo. Introdurrà e intervisterà l’autore Ugo Consiglio, mentre leggerà alcuni brani del libro Luisa Pascucci.

“Anche questo fine settimana Cerveteri sarà protagonista della cultura grazie alla presentazione di libri molto interessanti. L’appuntamento in aula consiliare – afferma l’assessore alla cultura del comune di Cerveteri Federica Battafarano – offrirà diverse chiavi di lettura sulla canzone romana e sulla comprensione dei diversi generi musicali grazie all’esperienza di Elena Bonelli. A Valcanneto invece ci sarà la presentazione del libro giallo ambientato nel nostro territorio di uno scrittore nato in Sicilia ma che consideriamo a tutti gli effetti un cervetrano, Lorenzo Triolo”.

Cerveteri, weekend all’insegna della cultura con presentazione di libri e concerti musicali

Cerveteri, weekend all’insegna della cultura con presentazione di libri e concerti musicali