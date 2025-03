Oggi il consigliere di opposizione presenterà una mozione in consiglio comunale

Sulla frana in via di Ceri, nel comune etrusco, il consigliere comunale Paolacci presenterà oggi una mozione.

Frana di Ceri, Paolacci

“Non vorrei che fosse il copione della Settevene Palo, per la quale ci sono voluti anni prima che si ripulisse. Bene, la via di Ceri, dove qualche mese fa è avvenuta la frana di un costone, sta diventando un film. L’amministrazione ha il dovere di risolvere il problema, come lo deve sapere lei. Invece, mi sembra, che le colpe siano di altri. Ai cittadini che la parte interessata sia di un privato non gliene importa nulla, ma vuole solo che chi li governa, ovvero il comune, risolva al più presto il problema. E’ facile discolparsi e addebitare le responsabilità ad altri. La strada va riaperta, e il sindaco che se ne deve occupare. Faccia in modo che i proprietari del terreno lo comprendano”.