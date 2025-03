Il consigliere Alessandrini (PD): “Un atto che dimostra come l’amministrazione sia al fianco dei più deboli”

Il Consigliere Comunale Alessandrini Enrico esprime la propria soddisfazione per i nuovi parcheggi (n.2) per le persone disabili difronte al centro vaccinazione in Via Martiri delle Foibe.

Cerveteri, due nuovi stalli per disabili nei presso del centro vaccinazioni di Via Martiri delle Foibe

“Si tratta di un atto che dimostra come l’amministrazione sia al fianco delle persone più fragili. Con l’occasione vorrei ringraziare il comandante dei Vigili Urbani Cinzia Luchetti, che dopo la mia segnalazione ha subito provveduto nel risolvere il problema”.