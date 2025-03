Gli studenti dell’I.C. Ladispoli 1 incontrano il Ludomastro Carlo Carza nell’ambito del progetto “Giochiamo i diritti

Il 13 marzo gli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 hanno vissuto un’esperienza coinvolgente grazie al secondo incontro con il Ludomastro Carlo Carzan, nell’ambito del progetto “Giochiamo i diritti”, promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. L’iniziativa, che ha l’obiettivo di educare i bambini ai principi fondamentali dei loro diritti attraverso il gioco, ha portato questa volta i partecipanti a confrontarsi con il Game Design, ovvero il processo creativo che porta alla nascita di un gioco.

Con entusiasmo e curiosità, i bambini hanno seguito le indicazioni del Ludomastro, che li ha guidati passo dopo passo nella costruzione di un gioco originale. Dalla scelta dell’idea di base fino alla definizione delle regole e del regolamento, ogni fase è stata un’opportunità per riflettere non solo sulla struttura del gioco, ma anche sui valori e sugli obiettivi che questo dovrebbe trasmettere. Un aspetto fondamentale sottolineato da Carzan è stata l’importanza di testare il gioco prima di proporlo agli altri, per verificarne il funzionamento e il coinvolgimento.

Il progetto si sviluppa attraverso due percorsi distinti: “Lo Schermo Infinito”, pensato per le classi prime e seconde, e “Ius Ludere”, rivolto agli studenti di quarta e quinta. L’iniziativa prevede la realizzazione di un elaborato finale che, attraverso materiali forniti nel corso del progetto, permetterà ai bambini di interiorizzare e applicare in modo ludico i concetti legati ai loro diritti.

Grande è stata la partecipazione anche da parte degli insegnanti, che non si limitano ad accompagnare gli studenti in questo percorso, ma prendono parte a una formazione attiva, volta a fornir loro strumenti didattici innovativi. A sottolineare l’importanza di questa esperienza è la dirigente scolastica, prof.ssa Antonella Mancaniello: “Educare attraverso il gioco significa rendere l’apprendimento un’esperienza stimolante e coinvolgente. Questo progetto ci offre la possibilità di affrontare temi fondamentali come i diritti dell’infanzia in modo accessibile e creativo, coinvolgendo non solo gli studenti ma anche i docenti in un percorso di crescita comune”.

Il prossimo incontro si terrà a maggio, ma nel frattempo famiglie e insegnanti potranno approfondire i contenuti del progetto e seguirne gli sviluppi attraverso il sito ufficiale www.giochiamoidiritti.it