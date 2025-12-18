Forza Italia Cerveteri lancia la sfida per governare Cerveteri

Firmato l’accordo politico di coalizione tra FI, Fratelli D’Italia e Noi Moderati

Un brindisi natalizio partecipato e ricco di significato politico quello che si è svolto ieri sera al Cavallino Matto di Cerveteri, in piazza Risorgimento. Un appuntamento che ha unito lo scambio degli auguri di Natale all’avvio concreto della programmazione del futuro immediato della coalizione di centrodestra cittadina.

Alla presenza di numerosi simpatizzanti e rappresentanti politici, Forza Italia Cerveteri, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc hanno ufficialmente firmato l’accordo politico di coalizione, sancendo un momento di unità e condivisione di intenti. Un passaggio importante che rafforza il dialogo tra le forze del centrodestra e pone le basi per un lavoro comune sul territorio.

Hanno preso parte all’incontro il Segretario comunale di Forza Italia Cerveteri, Cascianelli, il Segretario comunale di Fratelli d’Italia Orsomando, il responsabile di Noi Moderati Polidori e il Commissario Udc Mataloni. Presente anche Laura Pastore, responsabile Enti Locali della provincia di Roma per Forza Italia, che ha fortemente voluto questo momento di confronto e concretezza politica.

All’evento hanno partecipato inoltre i consiglieri comunali di Forza Italia Gianluca Paolacci ed Emanuele Vecchiotti, a testimonianza dell’impegno del partito nelle istituzioni locali. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’organizzazione curata da Candida Pittoritto, responsabile di Azzurro Donna, che ha contribuito al successo della serata.

Un incontro che, oltre al clima di festa e convivialità, ha rappresentato un segnale chiaro di compattezza e volontà di costruire un percorso condiviso per il futuro di Cerveteri, nel segno del dialogo e della collaborazione tra le forze del centrodestra.