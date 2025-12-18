Musica protagonista del Natale Caerite: poker di appuntamenti nel weekend tra Sasso e Cerveteri

Venerdì il “Mezzo Forte Clarinet Quartet” e un nuovo appuntamento di “CaereMusica”, sabato la serata con i cori di tutte le parrocchie di Cerveteri e domenica il Concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite

Quattro serate speciali a Cerveteri nel Natale Caerite 2025. Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, la Chiesa del Sasso, Sala Ruspoli e la Chiesa di Santa Maria Maggiore, ospiteranno quattro appuntamenti di qualità e di grande musica, all’insegna della tradizione natalizia.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre alle ore 18:00 presso la Chiesa di Santa Croce al Sasso: ad esibirsi, il “Mezzo Forte Clarinet Quartet”, un meraviglioso ensemble di clarinetti con un ricco repertorio che spazierà dalle colonne sonore del grande cinema alle arie d’opera fino ai grandi brani della tradizione natalizia.

Sempre venerdì 19 dicembre, ma alle ore 21:00, nei locali di Sala Ruspoli a Cerveteri, nuovo appuntamento con “CaereMusica”, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea, da sempre sinonimo di qualità ed elevato spessore artistico. In scena, “Solo, duo, trio – Clarinetti all’opera”.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre gli eventi si spostano all’interno della Chiesa Santa Maria Maggiore di Cerveteri. Nella serata di sabato, alle ore 21:00, sarà il momento di “Luce nella Notte Santa – Concerto di canto, racconto e immagini”, che vedrà esibirsi tutti i cori parrocchiali della città, insieme alla Caere Wood Orchestra e agli alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena. Voce narrante, di Agostino De Angelis.

Domenica invece, torna il tradizionale concerto di Natale del Gruppo Bandistico Cerite, diretto dal Maestro Augusto Travagliati, a partire dalle ore 19:30. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

“Un finesettimana all’insegna della tradizione a Cerveteri – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – una serie di appuntamenti tutti ad ingresso gratuito ai quali sono certa gli appassionati di musica non mancheranno. Il programma del Natale Caerite proseguirà chiaramente per tutte le feste, con tanti eventi ad ingresso gratuito, tra musica da camera e il grande gospel”.