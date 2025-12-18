Venerdì 19 dicembre 2025 una serata speciale tra romanismo, convivialità e ospiti illustri

La famiglia giallorossa si ritrova: Cena di Natale delle Vecchie Teste di Ladispoli –

di Marco Di Marzio

L’AS Roma Club Vecchie Teste di Ladispoli è pronto a celebrare il Natale con una serata all’insegna della passione giallorossa e della convivialità. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20, presso la Trattoria della Nonna, in via Settevene Palo 4 a Cerveteri.

La Cena di Natale rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione associativa: un’occasione per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri e rafforzare il senso di appartenenza che da sempre unisce i membri del club. Per la serata è previsto un menù pizza personalizzato per il Club, pensato per rendere l’evento ancora più informale e coinvolgente.

Ad arricchire l’atmosfera non mancheranno ospiti di grande prestigio: tra i partecipanti è annunciata la presenza della leggenda giallorossa Sebino Nela, insieme ad altri ospiti illustri, che renderanno la serata ancora più speciale per tutti i tifosi romanisti presenti.

La quota di partecipazione è di 25 euro. Dal Roma Club fanno sapere che le iscrizioni alla cena si sono ufficialmente chiuse lo scorso lunedì 15 dicembre. Per eventuali informazioni è comunque possibile rivolgersi direttamente all’AS Roma Club Vecchie Teste di Ladispoli.

Una serata che si preannuncia ricca di emozioni, amicizia e romanismo, nel segno delle Vecchie Teste e dell’amore senza tempo per la Roma.