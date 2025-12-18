Cerveteri, camion perde il controllo sulla A12, ferito estratto dalle lamiere

Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri

Questa mattina alle ore 07.40 i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti per incidente stradale sull’autostrada A12. Precisamente al chilometro 20.700 direzione Roma. Un camion, per cause in corso di accertamento, ha perso impatto violentemente conto il guardrail. Giunti rapidamente sul posto, i Vvf con l’equipaggio della 26A hanno cominciato la difficile opera di estricazione del ferito dalle lamiere.

Ci è voluto non poco per portare a termine l’operazione e affidare il malcapitato alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. L’uomo kn seguito è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Presente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico veicolare.