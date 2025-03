Gli animali, già segnalati da tempo, avevano recentemente aggredito una ragazza e attaccato diversi cani e gatti della zona

Focene, Asl e Forze dell’Ordine sequestrano due cani simil Pitbull

Ieri mattina, a seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini, è intervenuto un dispiegamento congiunto delle Polizia Locale, dei Carabinieri e della ASL RM3, per gestire una situazione di emergenza riguardante due cani simil Pitbull lasciati liberi senza custodia nelle strade di Focene.

Gli animali, già segnalati da tempo, avevano recentemente aggredito una ragazza e attaccato diversi cani e gatti della zona, creando un clima di tensione e preoccupazione tra i residenti.

“Gli animali sono stati trasferiti presso il Canile di Muratella, dove saranno sottoposti a un esame comportamentale per valutarne le condizioni psicologiche e fisiche”, dichiara il Comandante di Polizia Locale, Daniela Carola che spiega: “Un processo necessario per determinare la loro idoneità a essere reinseriti in un contesto sociale sicuro, sia per gli animali stessi che per la comunità”.

“Siamo riusciti a porre fine ad una situazione mettendo in campo tutte le nostre possibilità di mediazione con le altre istituzioni e abbiamo ascoltato e ricevuto più volte i cittadini di Focene.

Siamo convinti che solo attraverso una costante collaborazione con le realtà locali e con chi vive in prima persona disagi e criticità, si possa davvero sviluppare una cultura improntata sulla tutela e sul rispetto dei cittadini.

L’Amministrazione Comunale, insieme alla Polizia Locale, la ASL RM3 e le forze dell’ordine, continuerà a monitorare gli sviluppi della situazione e a garantire la sicurezza dei cittadini e il benessere degli animali, affinché vengano trattati e custoditi con la dignità che meritano”, sottolinea l’Assessore Diritti per gli Animali, Monica Picca.

