Under 19 Elite, il Cerveteri conquista a Ladispoli un punto che vale quasi la salvezza

Abbiamo assistito ieri, nella terzultima gara del campionato di Under 19 Elite, ad un pareggio, per 2-2, nel derby tra Ladispoli e Cerveteri. Una partita che ha emozionato i 400 spettatori dello stadio Angelo Sale.

Un pareggio, un punto, che al Cerveteri va bene, visto che adesso si trova ad un passo dalla salvezza diretta. Che potrebbe arrivare domenica se batterà l’Aranova.

Sugli spalti il presidente Andrea Lupi, si è complimentato con entrambe le formazioni. E ha dichiarato: “Non era una gara facile, un derby in cui la classifica è relativa. Pareggiare contro il Ladispoli, con una posta in palio molto alta, credo che sia un risultato prezioso. Il pareggio finale dimostra come anche noi abbiamo alzato la qualità del nostro settore giovanile. Una gara corretta. Faccio i complimenti alla società del Ladispoli. Ma adesso non dobbiamo mollare. Non ci vogliono distrazioni. I prossimi due impegni vanno affrontati con la stessa grinta con la quale abbiamo giocato con il Ladispoli”.