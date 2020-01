Condividi Pin 1 Condivisioni

Il comunicato del Capogruppo di Crescere Insieme

Fiumicino, Severini: “L’amministrazione non dimentichi il nord della città”

Come al solito, l’Amministrazione comunale è sorda alle problematiche delle zone a nord del territorio.

Come già segnalato da Paolo Sbraccia, presidente dell’associazione “Il piccolo borgo di Palidoro”, ormai da mesi periodicamente le fogne di Granaretto sversano direttamente in strada: l’acqua attraversa l’Aurelia creando delle pozze nauseabonde e pericolosissime per la salute dei cittadini e dell’ambiente.

Vogliamo che sia fatta luce sulla situazione e che l’Amministrazione smetta di sottovalutare quello che è un problema gravissimo e che riguarda da vicino l’intera comunità (il liquido, infatti, arriva anche nei pozzetti delle acque chiare che finiscono in mare).

Stesso identico problema su via Siliqua ad Aranova, dove da un anno circa denuncio lo sversamento di liquami in tutte le sedi amministrative senza alcun riscontro. Presenteremo, quindi, una question time per capire le origini del problema e come mai nessuno, in Comune, sembri accorgersene.

Basta bistrattare Aranova, Granaretto e Polidoro: anche il nord di Fiumicino ha diritto ad essere amministrato con attenzione e responsabilità.

Firmato: Roberto Severini, capogruppo di Crescere Insieme