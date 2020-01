Condividi Pin 0 Condivisioni

Rappresentazione dalle 15 alle 19

Bracciano, domani ultimo appuntamento con il presepe vivente

Terza ed ultima rappresentazione, lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, per Il Presepio vivente di Bracciano.

Alla sua prima edizione, l’imponente allestimento storico ambientato nella Bracciano del 1481 ha ottenuto uno straordinario successo di partecipazione con decine di recensioni sui media nazionali e locali, conquistando il primato di Presepio vivente più grande d’Italia per le centinaia di interpreti e figure storiche che ne animano la scena e per la fama internazionale del Castello Odescalchi, richiamando oltre 10mila visitatori nei precedenti appuntamenti del 26 e del 29 dicembre.

Nel corso della rappresentazione del 6 gennaio, alle ore 17:00, il pubblico potrà assistere all’arrivo dei Re Magi. Il Presepio Vivente degli Orsini, non è soltanto una straordinaria esperienza immersiva in un’atmosfera densa di fascino e di magia, un percorso emozionante nella cultura e nella storia del nostro passato. Per l’occasione, un biglietto unico dal costo di 7 euro consentirà anche di visitare il Castello e conoscere i segreti di sei secoli di storia delle sue sale e delle sue raccolte.

Uno speciale servizio navetta gratuito collega il parcheggio del lago al Castello. Per i residenti a Roma, Bracciano è facilmente raggiungibile anche utilizzando la linea ferroviaria Lazio FL3 che collega il centro della Capitale con Viterbo. Il Castello dista circa 500 metri dalla stazione ferroviaria di Bracciano.

Il “Presepio vivente degli Orsini” ha il patrocinio del Comune di Bracciano ed è realizzato con la Pro Loco Bracciano, in collaborazione con l’Associazione Commercianti di Bracciano, Rione Monti Bracciano, Rione Borgo Bracciano, Compagnia del Castello Bracciano, Contrada Carraiola Canale Monterano.

Biglietto unico: ingresso Presepio con visita al Museo Castello Odescalchi € 7,00 – Bambini fino a 10 anni ingresso gratuito.