I due attaccano sui social per la situazione stradale

Buche a Cerenova, il post di De Angelis e Orsomando

Dopo aver assistito direttamente alla sbandata di un motorino in via B. Marini a Cerenova a causa di una buca già segnalata da un cittadino all’URP, abbiamo deciso di avvisare la Polizia Locale che ci ha sottolineato le difficoltà di poter circoscrivere il pericolo a causa della mancanza di un servizio adeguato nei giorni festivi. Siamo

Sconcertati ma convinti di denunciare i responsabili in caso dovesse verificarsi un incidente a causa della buca segnalata.

Così i consiglieri De Angelis e Orsomando sui social